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Francesco Acerbi Olivier Giroud Inter AC Milan 2023-24Getty Images
مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالقنوات الناقلةميلان v إنترإشبيلية v مايوركاإشبيليةمايوركاميلانإنترروما v بولونيارومابولونياالاتحاد v الاسماعيليالاتحادالاسماعيليالدوري المصري الممتازالداخلية v Future FCالداخليةFuture FCZED FC v الجونةZED FCالجونة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 حيث نتابع لقاء وحيد ضمن الدوري الإسباني، والذي يمجع إشبيلية ضد ريال مايوركا، كما نتابع الجولة 33 من الدوري الإيطالي والتي نشهد فيها مباراة من أقوى مباريات السيري آ، حيث ديربي ميلانو بين ميلان والإنتر.

وفي الدوري المصري أيضاً نتابع الجولة 19 والتي من أهمها مواجهة الاتحاد والإسماعيلي، بالإضافة إلى متابعتنا للأسبوع 29 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري يلو السعودي.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 "22-04-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إشبيلية - ريال مايوركا22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 3جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
روما - بولونيا19:30 السعودية، 18:30 مصرAD Sports Premium 1
StarzPlay		عصام عبده
محمد أبو كبده
ميلان - الإنتر21:45 السعودية، 20:45 مصرAD Sports Premium 1
StarzPlay		فارس عوض
خالد الغول

دوري يلو السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العين - هجر19:10 السعودية، 18:10 مصرالسعودية الرياضية 1هيثم طحطوح
أحد - الصفا19:25 السعودية، 18:25 مصرالسعودية الرياضية 2محمد النعمي
الترجي - الباطن20:45 السعودية، 19:45 مصرالسعودية الرياضية 3يوسف السلطان

الدوري المصري - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
زد - الجونة17:00 السعودية، 16:00 مصرOnTime Sports 2محمد الغياتي
الاتحاد السكندري - الإسماعيلي20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 1محمد الشاذلي
الداخلية - مودرن فيوتشر20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 2مؤمن حسن

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