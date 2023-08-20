جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية والممتعة، خاصة بعد عودة الدوريات الخمس الكبرى بموسم كروي جديد، موسم 2023-2024 .

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سنتابع مباراتين ضمن الدوري الإسباني، الأولى هي مباراة إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس، بينما الثانية تجمع غرناطة أمام رايو فاييكانو.

ولعشاق الدوري الإيطالي نصيب بعد أن بدء الصراع نحو لقب السكوديتو، حيث نشاهد اليوم ميلان ضد بولونيا، وتورينو ضد كالياري ضمن الجولة الأولى من السيري آ، بالإضافة إلى مباراة إنتر ميامي وشارلوت لنتابع سوياً الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع فريقه الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي والتي من أهمها مباراة الفيصلي وأحد، ومباراة العربي ضد هجر.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟ جود بيلينجهام

كريستوفر نكونكو

دومينيك سوبوسلاي

ميسون ماونت

ساندرو تونالي

صفقة أخرى 115280 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟ 74208 جود بيلينجهام

6623 كريستوفر نكونكو

5741 دومينيك سوبوسلاي

4240 ميسون ماونت

4534 ساندرو تونالي

19934 صفقة أخرى 115280 الأصوات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 "21-08-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة كريستال بالاس - آرسنال 22:00 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ديبورتيفو ألافيس - إشبيلية 20:00 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports HD 1 غرناطة - رايو فاييكانو 22:30 مصر والسعودية مضر اليوسف beIN Sports HD 1

دوري يلو السعودي - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي - جدة 18:50 مصر والسعودية السعودية الرياضية أحد - الفيصلي 19:30 مصر والسعودية السعودية الرياضية العربي - هجر 20:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الإيطالي - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة تورينو - كالياري 19:30 مصر والسعودية غازي العمري AD SPORTS Premium 1

Starz Play App بولونيا - ميلان 21:45 مصر والسعودية فارس عوض AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري الأمريكي MLS