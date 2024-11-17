تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي أبرزها لقاء المغرب ضد ليسوتو، وتونس ضد منتخب جامبيا، كما نتابع الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، والتي يلتقي فيها إسبانيا وسويسرا، البرتغال ضد كرواتيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 "18-11-2024"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كرواتيا - البرتغال 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي إسبانيا - سويسرا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 5 عامر الخوذيري بولندا - اسكتلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 6 عبد الله الغامدي صربيا - الدنمارك 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 8 حسن العيدروس رومانيا - قبرص 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 9 أحمد عبده بلغاريا - بيلاروسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Xtra 1 باسم الزير كوسوفو - ليتوانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد البلوشي ليختنشتاين - سان مارينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Xtra 3 محمد المبروكي

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة السادسة