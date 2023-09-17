جدول مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Malcom Neymar Al-Hilal 2023-24Getty Images
دوري أبطال آسياالهلال v نوبهار نمنغنالهلالنوبهار نمنغنالإتحاد v أولماليكالإتحادالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاأولماليكالسد القطري v الشارقةالدوري المصري الممتازالسد القطريالشارقةنوتنغهام فورست v بيرنلينوتنغهام فورستبيرنليغرناطة v جيروناغرناطةجيروناطلائع الجيش v البنك الأهليطلائع الجيشالبنك الأهلي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم من جديد سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 حيث انطلاق دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يواجه فيها الهلال نافباخور نامانجان، بينما يلتقي الاتحاد السعودي بفريق أجمك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

كما سنتابع بعض المباريات ضمن الدوريات الكبري مثل مباراة بيرنلي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجلزي، ومباراة غرناطة وجيرونا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى إفتتاحية الموسم الجديد من المصري الممتاز، حيث يلتقي طلائع الجيش والبنك الأهلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 "18-09-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
مومباي سيتي - نساجي مازاندران17:00 مصر والسعودية--
الاتحاد - أجمك19:00 مصر والسعوديةرؤوف خليفSSC Sports HD 1
الفيصلي - ناساف كارشي19:00 مصر والسعودية-beIN Sports AFC
القوة الجوية - سباهان اصفهان19:00 مصر والسعوديةعبد العزيز الزيدSSC Extra 2
السد - الشارقة21:00 مصر والسعوديةعبد الله الغامديSSC Extra 2
الهلال - نافباخور نامانجان21:00 مصر والسعوديةعبد الله الحربيSSC Extra 1

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
نوتينجهام فورست - بيرنلي21:45 مصر والسعوديةجواد بدهbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غرناطة - جيرونا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقناة الناقلة
طلائع الجيش - البنك الأهلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

دوري أبطال أفريقيا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أهلي بنيغازي - أسيك ميموزا17:30 مصر والسعودية-

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