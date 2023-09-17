جدول مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم من جديد سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 حيث انطلاق دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يواجه فيها الهلال نافباخور نامانجان، بينما يلتقي الاتحاد السعودي بفريق أجمك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

كما سنتابع بعض المباريات ضمن الدوريات الكبري مثل مباراة بيرنلي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجلزي، ومباراة غرناطة وجيرونا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى إفتتاحية الموسم الجديد من المصري الممتاز، حيث يلتقي طلائع الجيش والبنك الأهلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 "18-09-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة مومباي سيتي - نساجي مازاندران 17:00 مصر والسعودية - - الاتحاد - أجمك 19:00 مصر والسعودية رؤوف خليف SSC Sports HD 1 الفيصلي - ناساف كارشي 19:00 مصر والسعودية - beIN Sports AFC القوة الجوية - سباهان اصفهان 19:00 مصر والسعودية عبد العزيز الزيد SSC Extra 2 السد - الشارقة 21:00 مصر والسعودية عبد الله الغامدي SSC Extra 2 الهلال - نافباخور نامانجان 21:00 مصر والسعودية عبد الله الحربي SSC Extra 1

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة نوتينجهام فورست - بيرنلي 21:45 مصر والسعودية جواد بده beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - جيرونا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - البنك الأهلي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1

دوري أبطال أفريقيا - الدور الثاني