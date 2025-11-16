جدول مباريات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، والتي أبرزها لقاء ألمانيا وسلوفاكيا، حيث يتنافس المنتخبين على الصدارة للتأهل عبر المقعد المباشر دون الدخول في عناء الملحق، نفس الأمر لمنتخب هولندا الذي يحتاج لنقطة وحيدة أمام ليتوانيا لضمان التأهل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم عبر تطبيق TOD.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 "17-11-2025"

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 10