جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

يوم جديد من أيام الإثارة والحماس لعشاق كرة القدم في العالم والوطن العربي، حيث نبحر سوياً لنتابع أهم البطولات الأوروبية والعربية التي تحظى بشعبية وجماهرية كبيرة في الوطن العربي.
ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 بمباريات الدوري الإنجليزي، حيث سنكون على موعد مع مباراة وحيدة ضمن الجولة 31، والتي تجمع ليفربول الذي يمني النفس بالوصول إلى المربع الذهبي لحجز مقعداً في دوري الأبطال، في مواجهة ليدز يونايتد الذي يقاتل للإبتعاد عن مراكز الهبوط.
كما سنتابع مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مايوركا في ختام الجولة 29 من الدوري الإسباني، بالإضافة لمتابعتنا للجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، والتي نشهد فيها مواجهة الأهلي ضد سموحة، ومواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب.
جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 "17-4-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة 31
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ليدز يونايتد - ليفربول
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 29
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سيلتا فيجو - ريال مايوركا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري المصري – الجولة 26
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سموحة - الأهلي
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|OnTime Sports 1
|الزمالك - المقاولون العرب
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|OnTime Sports 2