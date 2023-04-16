جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام الإثارة والحماس لعشاق كرة القدم في العالم والوطن العربي، حيث نبحر سوياً لنتابع أهم البطولات الأوروبية والعربية التي تحظى بشعبية وجماهرية كبيرة في الوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 بمباريات الدوري الإنجليزي، حيث سنكون على موعد مع مباراة وحيدة ضمن الجولة 31، والتي تجمع ليفربول الذي يمني النفس بالوصول إلى المربع الذهبي لحجز مقعداً في دوري الأبطال، في مواجهة ليدز يونايتد الذي يقاتل للإبتعاد عن مراكز الهبوط.

كما سنتابع مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مايوركا في ختام الجولة 29 من الدوري الإسباني، بالإضافة لمتابعتنا للجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، والتي نشهد فيها مواجهة الأهلي ضد سموحة، ومواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 "17-4-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز يونايتد - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - ريال مايوركا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري – الجولة 26

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 275439 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 30% كريم بنزيما

31% إرلينج هالاند

4% هاري كين

12% روبرت ليفاندوفسكي

13% كيليان مبابي

9% فيكتور أوسيمين 275439 الأصوات