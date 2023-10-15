جدول مباريات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Ahmed Hegazy Egypt Algeria Arab cup 07.12.2021 Ittihad SPLGetty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية والودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من الحماس والتشويق.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي سنتابع فيها أكثر من مباراة هامة، مثل مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، ومباراة هولندا واليونان، بالإضافة إلى لقاء بلجيكا والسويد.

وسنتابع أيضاً مباريات دولية ودية قوية وحماسية، أهمها مواجهة منتخبي مصر والجزائر، والتي سنتابعها في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في تحضيراتهم الأخيرة قبل بدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والذي ينطلق في نوفمبر القادم.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 "16-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الثامنة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
إذربيجان - النمسا19:00 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 1
بلجيكا - السويد21:45 مصر والسعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 3
أيسلندا - ليشتنشتاين21:45 مصر والسعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 4
لوكسمبرج - سلوفاكيا21:45 مصر والسعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 6
البوسنة والهرسك - البرتغال21:45 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 1
اليونان - هولندا21:45 مصر والسعوديةخالد الحديbeIN Sports HD 2
جبل طارق - إيرلندا21:45 مصر والسعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 5

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
مصر - الجزائر19:00 مصر والسعوديةعامر عبد اللهAD Sports HD 1
OnTime Sports 1
TV Algeria 1
الكويت - سوريا19:00 مصر والسعوديةأحمد الشحيDubai Sports

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