جدول مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Leicester Liverpool Vardy Salah Premier LeagueGetty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات السعودية والمصرية، والبطولات الأوروبية الكبرى كالبطولات الإنجليزية والإسبانية.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع فيها مباريات الجولة 27، والتي سنتابع فيها أكثر من مباراة من ضمنها مباراة الخليج ضد التعاون، ومباراة الفتح والعدالة.

كما سنتابع أيضاً مباريات دوري يلو السعودي، حيث الجولة 32 التي يواجه فيها جدة الفيصلي، ويلتقي فيها نجران والخلود، وفي الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة وحيدة ضمن الجولة 36، والتي تجمع بين ليفربول في مواجهة ليستر سيتي.

ويحل رايو فاييكانو ضيفاً على ريال بيتيس ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري والتي يواجه فيها إنبي فريق الاتحاد السكندري، بينما يلتقي كلً من المصري البورسعيدي بالداخلية ضمن مباريات الجولة 28.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023 "15-5-2023"

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دوري روشن السعودي - الجولة الـ27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرائد - ضمك19:00 مصر والسعوديةشاهد VIP
الباطن - الفيحاء19:00 مصر والسعوديةشاهد VIP
الخليج - التعاون19:00 مصر والسعوديةشاهد VIP
الفتح - العدالة21:30 مصر والسعوديةشاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نجران - الخلود19:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
جدة - الفيصلي19:25 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
هجر - الجبلين20:20 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليستر سيتي - ليفربول22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال بيتيس - رايو فاييكانو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري البورسعيدي - الداخلية19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
إنبي - الاتحاد السكندري21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

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