جدول مباريات اليوم الإثنين 15 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 15 مارس 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

كوكبة من المباريات الكبرى الحاسمة في شتى الدوريات تنطلق يوم الإثنين الموافق 15 مارس 2021.

البداية ستكون من الليجا الإسبانية، حيث يستضيف برشلونة نادي ويسكا صاحب المركز الأخير.

ثم في البريميرليج بإنجلترا يحل ليفربول ضيفًا على وولفرهامبتون في مباراة صعبة على الريدز ويجب أن يحقق الفوز ليستعيد الثقة ويحسن من ترتيبه.

بينما على الجانب العربي وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، يواجه الباطن نادي الفيصلي، كما يلتقي التعاون بالقادسية في الدور ربع النهائي من البطولة.

وفي كأس أمير قطر، يخوض الدحيل مباراة ضد الريان، كما يصطدم العربي بنادي السد في الدور نصف النهائي.

وبالدوري المصري يوجد لقاء وحيد يجمع بين البنك الأهلي والاتحاد السكندري، وذلك لحساب الجولة الـ16.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 15 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15 مارس"15-3-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - ويسكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الفيصلي 18:45 السعودية، 17:45 مصر KSA Sports 1 HD التعاون - القادسية 20:45 السعودية، 19:45 مصر KSA Sports 2 HD

كأس أمير قطر - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - الريان 16:00 قطر، 15:00 مصر - السد - العربي 19:00 قطر، 18:00 مصر -

الدوري المصري - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - الاتحاد 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD

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