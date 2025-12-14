تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، حيث تبدأ مواجهات نصف النهائي من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي بمنتخب الأردن في لقاء غاية في القوة، بينما يلتقي المغرب بمنتخب الإمارات.

كما نتابع مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في ختام الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، ويلتقي أيضاً رايو فاييكانو بفريق ريال بيتيس في الدوري الإسباني، بالاضافة إلى لقاء روما وكومو ضمن الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس العرب 2025، الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي وكأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 "15-12-2025"

كأس العرب 2025 - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المغرب - الإمارات17:30 السعودية، 15:30 المغربbeIN SPORTS HDعامر الخوذيري
الكأس 1خالد الحدي
MBC MASR 2عصام عبده
MBC 5نور الدين آيت علي
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1عبد الحميد الجسمي
stc tv
أبو ظبي الرياضية 1فارس عوض
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
شاشاعلي دراج
عمان الرياضيةمحمد الريامي
السعودية - الأردن20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS HDعلي سعيد الكعبي
الكأس 1خليل البلوشي
الشارقة الرياضيةسالم السالمي
دبي الرياضية 1حماد العنزي
stc tv
السعودية الرياضية 1عبد الله الحربي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبد الله
الكويت الرياضيةمحمد النحوي
عمان الرياضيةصلاح الحمداني
MBC 1أحمد النفيسة
MBC Action
شاشافهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر يونايتد - بورنموث23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رايو فاييكانو - ريال بيتيس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3عبد الله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
روما - كومو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvعبد الله السعدي
StarzPlay
شاشارؤوف خليف

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شيفيلد وينزداي - ديربي كاونتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5باسم الزير

