جدول مباريات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، حيث تبدأ مواجهات نصف النهائي من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي بمنتخب الأردن في لقاء غاية في القوة، بينما يلتقي المغرب بمنتخب الإمارات.

كما نتابع مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في ختام الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، ويلتقي أيضاً رايو فاييكانو بفريق ريال بيتيس في الدوري الإسباني، بالاضافة إلى لقاء روما وكومو ضمن الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس العرب 2025، الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي وكأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 "15-12-2025"

كأس العرب 2025 - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق المغرب - الإمارات 17:30 السعودية، 15:30 المغرب beIN SPORTS HD عامر الخوذيري الكأس 1 خالد الحدي MBC MASR 2 عصام عبده MBC 5 نور الدين آيت علي الشارقة الرياضية موسى عيد دبي الرياضية 1 عبد الحميد الجسمي stc tv أبو ظبي الرياضية 1 فارس عوض الكويت الرياضية راشد الدوسري شاشا علي دراج عمان الرياضية محمد الريامي السعودية - الأردن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS HD علي سعيد الكعبي الكأس 1 خليل البلوشي الشارقة الرياضية سالم السالمي دبي الرياضية 1 حماد العنزي stc tv السعودية الرياضية 1 عبد الله الحربي أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبد الله الكويت الرياضية محمد النحوي عمان الرياضية صلاح الحمداني MBC 1 أحمد النفيسة MBC Action شاشا فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - بورنموث 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - ريال بيتيس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عبد الله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق روما - كومو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv عبد الله السعدي StarzPlay شاشا رؤوف خليف

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 21