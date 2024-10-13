تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 حيث نتابع الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.. كما تستمر منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 "14-10-2024"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جورجيا - ألبانيا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 أحمد عبده بلجيكا - فرنسا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 عصام الشوالي إستونيا - السويد 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 7 نوفل باشي ألمانيا - هولندا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 علي محمد علي أيسلندا - تريكا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد بركات

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الرابعة