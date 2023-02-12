جدول مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، والتي نشاهد فيها مباراة الأهلي ضد العروبة في الجولة الـ21 من دوري لو السعودي، بالإضافة لمواجهة العين وأحد، والجبلين ضد نجران.

كما سنكون على موعد مع مباراة ليفربول في مواجهة إيفرتون ضمن الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين سيحل الزمالك ضيفاً على سموحة ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ولعشاق الدوري الإسباني ستكون هناك مباراة وحيدة ضمن الجولة الـ21 بين إسبانيول وريال سوسييداد، بينما سيخوض الإنتر مباراة هامة أمام سامبدوريا في الجولة الـ22 من السيري آ.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 "13-2-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ21

المباراة الموعد القناة الناقلة الجبلين - نجران 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية العين - أحد 15:10 مصر، 16:10 السعودية السعودية الرياضية الأهلي - العروبة 19:10 مصر، 20:10 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - إيفرتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة سامبدوريا - الإنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري المصري – الجولة 18

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