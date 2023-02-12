جدول مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالأهلي vs العروبةالدوري الإنجليزي الممتازليفربول vs إيفرتونالعروبةالأهليالعين vs أحدالدوري الإسباني - لا ليجاالعينأحدالدوري المصري الممتازالدوري الإيطالي - سيري آالجبلين vs نجرانسموحة vs الزمالكالجبليننجرانليفربولإيفرتونإسبانيول vs ريال سوسيدادإسبانيولريال سوسيدادسامبدوريا vs إنتر ميلانسامبدورياإنتر ميلانسموحةالزمالك

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، والتي نشاهد فيها مباراة الأهلي ضد العروبة في الجولة الـ21 من دوري لو السعودي، بالإضافة لمواجهة العين وأحد، والجبلين ضد نجران.

كما سنكون على موعد مع مباراة ليفربول في مواجهة إيفرتون ضمن الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين سيحل الزمالك ضيفاً على سموحة ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ولعشاق الدوري الإسباني ستكون هناك مباراة وحيدة ضمن الجولة الـ21 بين إسبانيول وريال سوسييداد، بينما سيخوض الإنتر مباراة هامة أمام سامبدوريا في الجولة الـ22 من السيري آ.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 "13-2-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجبلين - نجران15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية
العين - أحد15:10 مصر، 16:10 السعوديةالسعودية الرياضية
الأهلي - العروبة19:10 مصر، 20:10 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليفربول - إيفرتون22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إسبانيول - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سامبدوريا - الإنتر21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري – الجولة 18

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788 الأصوات

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
سموحة - الزمالك19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1
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