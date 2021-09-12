جدول مباريات اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وكذلك دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة..

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021.

تعود اليوم مباريات دوري أبطال آسيا 2021 من بوابة دور 16، والذي سيُفتتح بمباراة مثيرة بين الهلال السعودي واستقلال الإيراني.

تختتم اليوم مباريات الأسبوع الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة ستجمع بين إيفرتون وبيرنلي.

الحال نفسه في الدوري الإسباني، حيث يسدل الستار اليوم عن الجولة الرابعة بمباراتي خيتافي ضد إلتشي وغرناطة ضد ريال بيتيس.

وفي الدوري الإيطالي في ختام الجولة الثالثة، يستضيف بولونيا في ملعبه ريناتو دالارا هيلاس فيرونا.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 سبتمبر "13-9-2021":

دوري أبطال آسيا 2021 - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة استقلال - الهلال 20:00 السعودية، 19:00 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - بيرنلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - إلتشي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 غرناطة - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - هيلاس فيرونا 20:45 مصر، 21:45 السعودية لا يوجد

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