جدول مباريات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة
آخر تحديث
Getty Images
يوم جديد من أيام التوقف الدولي، ولحسن الحظ أنها تمتلئ عن آخرها بالمباريات المثيرة والممتعة، إنه الإثنين الموافق 11 أكتوبر 2021.
البداية ستكون من مباريات تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين وأوروجواي وكذلك تشيلي وباراجواي.
وفي أوروبا هناك عدة مباريات بارزة في تصفيات كأس العالم أهمها مواجهة ألمانيا ومقدونيا وهولندا ضد جبل طارق.
اختيارات المحررين
أما في إفريقيا، فهناك مواجهة عربية خالصة بين ليبيا ومصر في الجولة الرابعة من دور المجموعات.
هيمنة سعودية ومنافسة قطرية مع آمال مصرية.. القيمة السوقية للأندية العربية
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 "11-10-2021"
|تصفيات كأس العالم - أوروبا
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|هولندا - جبل طارق
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|مقدونيا الشمالية - ألمانيا
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD 2
|كرواتيا - سلوفاكيا
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|الأرجنتين - أوروجواي
|1:30 مصر، 02:30 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|تشيلي - باراجواي
|02:00 مصر، 03:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|تصفيات كأس العالم - إفريقيا
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|الجابون - أنجولا
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|FIFATV Youtube
|ليبيا - مصر
|21:00 مصر وليبيا، 22:00 السعودية
|ONTIME SPORT HD 1
|تصفيات كأس العالم - آسيا
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|تايبيه - إندونيسيا
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|FIFATV Youtube