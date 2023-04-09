جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة وحماس، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات السعودية والمصرية، بالإضافة للبطولات الأوروبية الكبرى مثل البطولات الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية والفرنسية.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، والتي سنتابع فيها الهلال في مواجهته أمام الطائي ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

ولن تتوقف المتعة عند هذا الحد، حيث سنتابع معاً مباراة الأهلي ضد العين في الجولة الـ28 من دوري يلو السعودي، وفي الدوري الإسباني سنتابع سوياً مباراة برشلونة ضد جيرونا ضمن الأسبوع الـ28 اللاليجا.

كما سنكون على موعد مع نهائي كأس مصر 2022، والتي تجمع ما بين الأهلي وبيراميدز في نهائي يترقبه الكثير من عشاق الكرة المصرية بالإضافة إلى عشاق القلعة الحمراء في الوطن العربي، وفي الدوري المصري سنتابع مباراة وحيدة بين فاركو والاتحاد السكندري ضمن الجولة الـ24.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 "10-4-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ23

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الطائي 21:00 مصر، 22:00 السعودية شاهد VIP الرائد - الفتح 21:00 مصر، 22:00 السعودية شاهد VIP ضمك - العدالة 21:00 مصر، 22:00 السعودية شاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الـ28

المباراة الموعد القناة الناقلة هجر - القيصومة 20:30 مصر، 21:30 السعودية السعودية الرياضية الرياض - الجبلين 20:30 مصر، 21:30 السعودية السعودية الرياضية نجران - جدة 20:50 مصر، 21:50 السعودية السعودية الرياضية الأهلي - العين 21:00 مصر، 22:00 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - جيرونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس مصر 2022 – النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - بيراميدز 21:15 مصر، 22:15 السعودية OnTime Sports 1

الدوري المصري – الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة فاركو - الاتحاد السكندري 21:15 مصر، 22:15 السعودية OnTime Sports 2

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