جدول مباريات اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021 في أهم البطولات في جميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل منافسات البطولات العربية والأوروبية اليوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021، والذي يشهد استكمال مباريات الدوريات في مصر وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

البداية تأتي من الجولة الثانية في منافسات موسم 2021-2022 لبطولة الدوري المصري، يحل سموحة ضيفًا على المصري البورسعيدي في مباراة تعد بالإثارة، فيما يستضيف الشرقية للدخان، الوافد الجديد، فريق غزل المحلة.

أما على مستوى البطولات الأوروبية، فتختتم الإثنين منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، بلقاء يحل فيه إيفرتون ضيفًا على وولفرهامبتون.

أما في الدوري الإسباني، ولحساب الجولة 12، يستضيف رايو فاييكانو المنتشي بالفوز على برشلونة فريق سيلتا فيجو، فيما يلعب ليفانتي أمام غرناطة،

وفي إيطاليا، يحل كالياري ضيفًا على بولونيا في ختام الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021 "1-11-2021"

الدوري المصري - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة المصري البورسعيدي - سموحة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports الشرقية للدخان - غزل المحلة 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - وولفرهامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ليفانتي - غرناطة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - كالياري 21:45 مصر، 22:45 السعودية --

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