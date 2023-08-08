جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Hilal SPL 2023-2024Goal AR
كأس العرب للأندية الأبطالالهلال vs الشبابالهلالالشبابالشرطة العراقي vs النصرالشرطة العراقيمباريات ودية - أنديةالنصرميلان vs ترينتوميلانترينتوسالزبورغ vs إنتر ميلانسالزبورغإنتر ميلان

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" مواجهات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من اللقاءات الهامة، في ظل سيطرة كأس العالم للسيدات والبطولة العربية على المشاهدة الجماهيرية.

ونعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراتين غاية في الأهمية في نصف نهائي كأس الملك سلمان 2023، والتي يواجه فيها النصر فريق الشرطة العراقي، بينما يلتقي الهلال ضد الشباب، في صراع الرباعي لحجز مقعد في النهائي.

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وبالإضافة إلى متابعتنا لأكثر من ودية هامة ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، حيث يخوض ميلان الإيطالي مباراته ضد ترينتو، بينما يواجه إنتر فريق ريد بول سالزبيرج.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 "09-08-2023"

كأس الملك سلمان - نصف النهائي


المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشرطة - النصر18:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP
الهلال - الشباب21:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP

المباريات الودية التحضيرية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ميلان - ترينتو19:00 مصر والسعودية-
إنتر - ريد بول سالزبيرج20:00 مصر والسعودية-

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 64175كريم بنزيما
  • 6102خاليدو كوليبالي
  • 8323روبرتو فيرمينو
  • 4942نجولو كانتي
  • 10949مارسيلو بروزوفيتش
  • 19178صفقة أخرى
113669 الأصوات