جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
MP_Alejandro Garnacho_Manchester United vs Mykhailo Mudryk_Chelsea(C)Getty Images
دوري أبطال آسياالدوري الإنجليزي الممتازمانشستر يونايتد v تشيلسيمانشستر يونايتدتشيلسيأستون فيلا v مانشستر سيتيأستون فيلامانشستر سيتيشيفيلد v ليفربولشيفيلدليفربولكريستال بالاس v بورنموثكريستال بالاسبورنموثفولهام v نوتنغهام فورستفولهامنوتنغهام فورستها نوي v أوراوا ريدزها نويأوراوا ريدزووهان ثري تاونز v بوهانغ ستيليرزووهان ثري تاونزبوهانغ ستيليرزالخلود v العروبةالخلودالعروبةدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالعربي v الفيصليالعربيالفيصليالباطن v الترجيالباطنالترجيالمقاولون العرب v الداخليةالمقاولون العربالداخليةالدوري المصري الممتازمارسيليا v ليونمارسيلياليونالدوري الفرنسي - ليج 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 حيث نستكمل الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث يحل اوراوا ريد دياموندز ضيفاً على هانوي إف سي.

كما سنتابع أيضاً مباريات ضمن الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي ليفربول بفريق شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي بأستون فيلا، بينما ستكون قمة اليوم في البريميرليج هي مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالإضافة إلى مباريات الجولة 12 من دوري يلو السعودي، ومباراة المقاولون العرب ضد الداخلية في الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 "06-12-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
شيفيلد يونايتد - ليفربول22:30 السعودية، 21:30 مصرحفيظ دراجيbeIN Sports HD 3
فولهام - نوتنجهام فورست22:30 السعودية، 21:30 مصرمحمد فوزيbeIN Sports HD 8
برايتون - برينتفورد22:30 السعودية، 21:30 مصرمحمد بركاتbeIN Sports HD 5
أستون فيلا - مانشستر سيتي23:15 السعودية، 22:15 مصرعصام الشواليbeIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد - تشيلسي23:15 السعودية، 22:15 مصرحسن العيدروسbeIN Sports HD 1

دوري أبطال آسيا - الجولة 6

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
هانوي إف سي - اوراوا ريد دياموندز15:00 السعودية 16:00 الإماراتفهد الدريبي
أحمد عبده		SSC Extra 2 HD
beIN Sports AFC 1
ووهان ثرى تاونس - بوهانغ ستيلرز15:00 السعودية 16:00 الإماراتعائض العصيمي
عادل خلو		SSC Extra 3 HD
beIN Sports AFC

دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الباطن - الترجي15:10 مصر، 14:10 السعوديةمحمد النعميالسعودية الرياضية 3
الخلود - العروبة15:10 مصر، 14:10 السعوديةسلطان الحربيالسعودية الرياضية 2
العربي - الفيصلي17:50 مصر، 16:50 السعوديةعبد المجيد الحربيالسعودية الرياضية 2

الدوري المصري - الجولة 8

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
المقاولون العرب - الداخلية20:00 مصر، 19:00 السعوديةمحمد عفيفيOnTime Sports 1

الدوري الفرنسي - الجولة 10

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
مارسيليا - ليون23:00 مصر، 22:00 السعوديةجواد بدةbeIN Sports HD 4

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