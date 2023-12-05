جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 حيث نستكمل الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث يحل اوراوا ريد دياموندز ضيفاً على هانوي إف سي.

كما سنتابع أيضاً مباريات ضمن الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي ليفربول بفريق شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي بأستون فيلا، بينما ستكون قمة اليوم في البريميرليج هي مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالإضافة إلى مباريات الجولة 12 من دوري يلو السعودي، ومباراة المقاولون العرب ضد الداخلية في الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 "06-12-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - ليفربول 22:30 السعودية، 21:30 مصر حفيظ دراجي beIN Sports HD 3 فولهام - نوتنجهام فورست 22:30 السعودية، 21:30 مصر محمد فوزي beIN Sports HD 8 برايتون - برينتفورد 22:30 السعودية، 21:30 مصر محمد بركات beIN Sports HD 5 أستون فيلا - مانشستر سيتي 23:15 السعودية، 22:15 مصر عصام الشوالي beIN Sports HD 2 مانشستر يونايتد - تشيلسي 23:15 السعودية، 22:15 مصر حسن العيدروس beIN Sports HD 1

دوري أبطال آسيا - الجولة 6

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة هانوي إف سي - اوراوا ريد دياموندز 15:00 السعودية 16:00 الإمارات فهد الدريبي

أحمد عبده SSC Extra 2 HD

beIN Sports AFC 1 ووهان ثرى تاونس - بوهانغ ستيلرز 15:00 السعودية 16:00 الإمارات عائض العصيمي

عادل خلو SSC Extra 3 HD

beIN Sports AFC

دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الباطن - الترجي 15:10 مصر، 14:10 السعودية محمد النعمي السعودية الرياضية 3 الخلود - العروبة 15:10 مصر، 14:10 السعودية سلطان الحربي السعودية الرياضية 2 العربي - الفيصلي 17:50 مصر، 16:50 السعودية عبد المجيد الحربي السعودية الرياضية 2

الدوري المصري - الجولة 8

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة المقاولون العرب - الداخلية 20:00 مصر، 19:00 السعودية محمد عفيفي OnTime Sports 1

الدوري الفرنسي - الجولة 10