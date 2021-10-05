جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة
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عادت المباريات الدولية من جديد بعد ثاني توقف دولي منذ انطلاق الموسم الجاري بمباريات مثيرة وهامة.
بطولة دوري أمم أوروبا تعود في الجولات الأخيرة في نصف النهائي بقمة بين إيطاليا وإسبانيا بذكريات نصف نهائي يورو 2020.
كما تُقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 وتنطلق مباريات الجولة الثالثة.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر "6-10-2021":
|دوري أمم أوروبا - نصف النهائي
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|إيطاليا - إسبانيا
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|تصفيات كأس العالم - إفريقيا
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|السودان - غينيا
|18:00 السودان ومصر، 19:00 السعودية
|FIFATV Youtube
|المغرب - غينيا بيساو
|20:00 المغرب، 21:00 مصر
|Arryadia SD/HD
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