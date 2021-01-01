جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 والدوري التونسي، وما هي القنوات الناقلة؟

يستمر التوقف الدولي ولكن لا تتوقف كرة القدم عن مبارياتها الممتعة والمثيرة.

البداية من تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا، حيث يلعب اليوم إنجلترا ضد المنتخب البولندي، وتواجه إسبانيا منتخب كوسوفو، ويلتقي حامل لقب كأس العالم المنتخب الفرنسي بمنتخب البوسنة والهرسك، كما تستضيف ألمانيا منتخب مقدونيا الشمالية، ويحل المنتخب الإيطالي ضيفًا على ليتوانيا.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري التونسي، يوجد قمة عربية وإفريقية، حيث يواجه النجم الساحلي النادي الإفريقي الذي يقدم أداء متذبذب هذا الموسم، لكن دائمًا على الموعد في المباريات الكبرى

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 31 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 مارس"31-3-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا - رومانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Connect البوسنة والهرسك - فرنسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Connect إسبانيا - كوسوفو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ألمانيا - مقدونيا الشمالية 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium إنجلترا - بولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليتوانيا - إيطاليا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

الدوري التونسي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة النجم الساحلي - النادي الإفريقي 14:00 تونس، 15:00 مصر Alkass One HD نجم المتلوي - الملعب التونسي 14:00 تونس، 15:00 مصر - الاتحاد المنستيري - مستقبل الرجيش 14:00 تونس، 15:00 مصر -

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