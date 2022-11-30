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جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

أحمد جمال
12:02 ص غرينتش+2 30‏/11‏/2022
MP_Saleh Al-Shehri_Saudi Arabia vs Raul Jimenez_Mexico
تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل الإثارة الممزوجة بالفرح والدموع مع استكمال مباريات الجولة الثالثة والآخيرة من منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث سيُكشف اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 عن متأهلي المجموعة الثالثة والرابعة من المونديال.

ويقام اليوم أربع مباريات في كأس العالم قطر 2022 ابرزهم مباراة السعودية ضد المكسيك، والتي تُعد الملاذ الآخير للصقور من أجل التأهل في حال انتصر على المنتخب المكسيكي في العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، في حين يلتقي منتخب الأرجنتين بالمنتخب البولندي في نفس التوقيت.

بينما تُقام مبارتي المجموعة الثالثة في السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة حيث يلتقي المنتخب التونسي بعدما خرج رسمياً من البطولة عقب الجولة السابقة بمنتخب الديوك الفرنسية المتصدر والمرشح للظرف باللقب.

وعلى صعيد آخر تُستكمل بعض مباريات الدوري المصري الممتاز والتي أبرزها مباراة بيراميدز وحرس الحدود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 "30-11-2022"

كأس العالم – دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تونس - فرنسا17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 1 Max
استراليا - الدنمارك17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 2 Max
السعودية - المكسيك21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 1 Max
الأرجنتين - بولندا21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 2 Max

مباريات الدوري المصري

المباراةالموعدالقناة الناقلة
حرس الحدود - بيراميدز14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport
البنك الأهلي - إنبي14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport
الاتحاد السكندري - غزل المحلة19:00 مصر، 19:00 السعوديةOnTime Sport

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