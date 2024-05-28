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Arthur FiorentinaGetty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

Europa Conference Leagueكأس ليبيرتادوريس 1القنوات الناقلةأولمبياكوس v فيورنتيناأولمبياكوسفيورنتينابوليفار v باليستينوبوليفارباليستينوفلامينجو v ميلوناريوسفلامينجوميلوناريوس

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ذات أهمية كبيرة ضمن البطولات الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 حيث نتابع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024 بين فيورنتينا وأولمبياكوس، كما نتابع لقاءات من دور الـ32 من كأس مصر.

كما نتابع الجولة السادسة من دور مجموعات كوبا ليبرتادوريس، حيث نتابع مباراة بالستينو وبوليفار، ومواجهة فلامينجو ضد ميلوناريوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى كوبا ليبرتادوريس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 "29-05-2024"

دوري المؤتمر الأوروبي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فيورنتينا - أولمبياكوس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1محمد بركات

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المقاولون العرب - الترسانة17:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد عزمي
طلائع الجيش - بورفؤاد20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2يوسف عطوة

كوبا ليبرتادوريس - مرحلة المجموعات الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتلتيكو مينيرو - كاركاس01:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2حسن العيدروس
بوليفار - بالستينو03:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3مضر اليوسف
فلامينجو - ميلوناريوس03:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4نوفل باشي

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