جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ذات أهمية كبيرة ضمن البطولات الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 حيث نتابع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024 بين فيورنتينا وأولمبياكوس، كما نتابع لقاءات من دور الـ32 من كأس مصر.

كما نتابع الجولة السادسة من دور مجموعات كوبا ليبرتادوريس، حيث نتابع مباراة بالستينو وبوليفار، ومواجهة فلامينجو ضد ميلوناريوس.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى كوبا ليبرتادوريس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 "29-05-2024"

دوري المؤتمر الأوروبي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فيورنتينا - أولمبياكوس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 محمد بركات

كأس مصر - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق المقاولون العرب - الترسانة 17:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد عزمي طلائع الجيش - بورفؤاد 20:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 يوسف عطوة

كوبا ليبرتادوريس - مرحلة المجموعات الجولة 6