جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 والقنوات الناقلة

نتابع من جديد أهم المباريات الخاصة بالمنتخبات بعد أن توقفت الدوريات الكبرى والدوريات العربية بسبب التوقف الدولي، وعلى الرغم من عدم توقف الإثارة حيث نتابع مباريات هامة وقوية في بطولة تصفيات أمم أوروبا وتصفيات كأس أمم أفريقيا، إلا أننا سنكون مع يوم خالي من المباريات الهامة، حيث سنتابع ثلاث مباريات فقط اليوم.
لذا نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، والتي نبدأها بمباريات تصفيات أمم أفريقيا، حيث يلتقي منتخب موريتانيا ومنتخب جمهورية الكونغو ضمن الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة، بينما يلتقي منتخب رواندا بمنتخب بنين.
كما سنكون على موعد مع عشاق التانجو الأرجنتينية، حيث يخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية ضد كوراساو بمشاركة الأسطورة ليونيل ميسي.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 "29-3-2023"
تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الرابعة)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|موريتانيا - جمهورية الكونغو
|00:00 مصر، 01:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|رواندا - بنين
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
مباريات دولية ودية - منتخبات
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأرجنتين - كوراساو
|00:30 مصر، 01:30 السعودية