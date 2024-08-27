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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروباكأس ألمانيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، كما نتابع لقاءات قوية في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى بطولات عربية وأوروبية هامة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 "28-08-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الاتفاق - الأخدود18:45 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD		جعفر الصليح
أحمد النفيسة
الهلال - ضمك21:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD		فهد العتيبي
عبد العزيز السبر
فهد عريشي
الوحدة - العروبة21:00 مصر والسعودية
SSC SPORT 5 HD
سعد يحيى

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتلتيك بيلباو - فالنسيا20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي
بلد الوليد - ليجانيس20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6نوفل باشي
ريال سوسييداد - ديبورتيفو ألافيس22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 6عادل خلو
أتلتيكو مدريد - إسبانيول22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3عامر الخوذيري

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
وولفرهامبتون - بيرنلي21:30 مصر والسعوديةTOD-
ويمبلدون - إبسويتش تاون21:45 مصر والسعوديةTOD-
وست هام - بورنموث22:00 مصر والسعوديةTOD-
نوتنجهام فورست - نيوكاسل22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5حسن العيدروس

دوري أبطال أوروبا - الأدوار التأهيلية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
قره باغ - دينامو زغرب19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 4محمد بركات
سلوفان براتيسلافا - ميدتيلاند22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4مضر اليوسف
ريد ستار بلجراد - بودو جليمت22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2أحمد عبده
سلافيا براج - ليل22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي

كأس ألمانيا - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كارل زايس جينا - باير ليفركوزن19:00 مصر والسعوديةدبي الرياضية 2أحمد العبيدلي

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