تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
arsenal bayernGetty Images
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات مهمة ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتي نشاهد فيها أكثر من لقاء قمة، من ضمنها مواجهة آرسنال وبايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، باريس سان جيرمان ضد توتنهام.

كما نستكمل الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى دوري أبطال آسيا 2، والتي يحل فيها النصر ضيفاً ثقيلاً على دوشنبه.

وفي كأس العرب نتابع مباريات التأهل إلى دور المجموعات، والتي يلتقي فيها الحبرين وجيبوتي، عُمان والصومال، السودان ضد لبنان وجزر القمر في مواجهة اليمن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 بالاضافة إلى مباريات كأس العرب عبر تطبيق "TOD".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 "26-11-2025"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بافوس - موناكو20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDجواد بدة
كوبنهاجن - كيرات20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDباسم الزير
باريس سان جيرمان - توتينهام23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس
آرسنال - بايرن ميونخ23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDحفيظ دراجي
أولمبياكوس - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDخليل البلوشي
ليفربول - آيندهوفن23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDعصام الشوالي
أتلتيكو مدريد - الإنتر23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDعلي سعيد الكعبي
فرانكفورت - أتالانتا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDعلي محمد علي
سبورتينج لشبونة - كلوب بروج23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 7 HDعبد الله الغامدي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أولسان - بوريرام يونايتد13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDجواد بدة
شنجهاي - فيسيل كوبي15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDأحمد البلوشي

كأس العرب - الملحق المؤهل

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
عمان - الصومال16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS HDباسم الزير
الكأس 1منتصر الأزهري
الكويت الرياضيةطارق الملا
البحرين - جيبوتي16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Xtra 1عامر الخوذيري
الكأس 2سمير اليعقوبي
الكويت الرياضيةإبراهيم الهشال
السودان - لبنان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS HDأحمد البلوشي
الكأس 1خالد الحدي
الكويت الرياضيةطارق الملا
جزء القمر - اليمن19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Xtra 1نوفل باشي
الكأس 2مصطفى العلوان
الكويت الرياضيةعلي الشمري
أبو ظبي الرياضية 1فهد عبد الرحمن

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بانكوك - سيلانجور15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDأحمد فؤاد
ليون سيتي - بيرسيب باندونج15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDمحمد نضال
دوشنبه - النصر16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعبد الله الغامدي
الكأس 5سعود الحريري
أنديجان - أركاداج16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد عبده
استقلال طهران - الوصل19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد المبروكي
الكأس 5أحمد المعمري
الزوراء - جوا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDمحمد بركات
الكأس 6قاسم الشمري

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلة 
وست بروميتش - برمنجهام23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 8 HD

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0