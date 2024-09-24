تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 حيث تُستكمل الجولة السابعة من الدوري الإسباني ، والتي أبرزها مباراة برشلونة وخيتافي، ونتابع أيضاً اليوم الأخير من مواجهات دور الـ32 لمسابقة كأس الملك السعودي 2024-2025.

ونبدأ رواية جديدة من روايات الدوري الأوروبي، حيث نتابع الجولة الأولى من الدور الأول بنظامه الجديد، والتي ستكون بها مواجهات غاية في القوة، من ضمنها لقاء دينامو كييف ولاتسيو، مانشستر يونايتد ضد تفينتي ونيس في مواجهة ريال سوسييداد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، وكأس الرابطة الإنجليزية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 "25-09-2024"

كأس الملك السعودي - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق النجمة - ضمك 18:35 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD فهد عريشي أبها - التعاون 18:40 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD - جدة - الرائد 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 5 HD سليمان الشريف الصفا - الرياض 21:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD -

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جيرونا - رايو فاييكانو 20:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 مصطفى العلوان برشلونة - خيتافي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 حفيظ دراجي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آرسنال - بولتون 21:45 مصر والسعودية beIN Sports - ليفربول - وست هام 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 عامر الخوذيري

الدوري الأوروبي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ألكمار - إلفسبورج 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 4 محمد فوزي بودو/جليمت - بورتو 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد بركات مانشستر يونايتد - تفينتي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي لودوجوريتس - سلافيا براج 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 9 جواد بدة جلطة سراي - باوك 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 أحمد البلوشي دينامو كييف - لاتسيو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 علي محمد علي ميتيلاند - هوفنهايم 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 7 سمير اليعقوبي أندرلخت - فرينكفاروزي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 8 منتصر الأزهري نيس - ريال سوسييداد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 محمد المبروكي

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أودينيزي - ساليرنيتانا 19:30 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 عصام عبده جنوى - سامبدوريا 22:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 أحمد الحامد

كوبا ليبرتادوريس - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريفر بليت - كولو كولو 03:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 سمير المعيرفي

كوبا سودا أمريكانا - ربع النهائي