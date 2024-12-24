جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والندية والحماس في أهم البطولات.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 حيث نتابع الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي يخوض فيها المنتخب السعودي لقاء صعب أمام اليمن، بينما يتواجه منتخبي العراق والبحرين.
وفي الدوري المصري الممتاز نتابع الجولة السادسة، حيث مواجهة بيراميدز وفاركو، والإسماعيلي ضد حرس الحدود.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024؟
على مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.
إن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 "25-12-2024"
كأس الخليج العربي - الجولة 2
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|اليمن - السعودية
|17:25 السعودية، 18:25 الإمارات
|الكويت الرياضية
|علي سعيد
|SSC News HD
|فهد العتيبي
|سليمان الشريف
|عمان الرياضية
|راشد الشيذاني
|الكأس 1
|خالد الحدي
|أبو ظبي الرياضية 1
|محمد الشامسي
|دبي الرياضية
|عبد الله السعدي
|البحرين - العراق
|20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|الكويت الرياضية
|أحمد البلوشي
|SSC News HD
|فارس عوض
|فهد عريشي
|عمان الرياضية
|شبيب الحبسي
|الكأس 1
|خليل البلوشي
|أبو ظبي الرياضية 1
|بلال علام
|دبي الرياضية 1
|رؤوف خليف
الدوري المصري - الجولة 6
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|الإسماعيلي - حرس الحدود
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sports 2
|محمد الغياتيي
|الاتحاد - موديرن سبورت
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sports 1
|محمود أبو الركب
|بيراميدز - فاركو
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|OnTime Sports 1
|مؤمن حسن