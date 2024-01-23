جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
MP_Harrison Reed_Fulham vs Alexis Mac Allister_Liverpool(C)Getty Images
كأس آسياكأس أمم إفريقياFulham v LiverpoolFulhamLiverpoolAthletic Bilbao v Barcelonaكأس ملك اسبانياكأس رابطة المحترفين في انجلتراAthletic BilbaoBarcelonaZambia v MoroccoZambiaMoroccoSouth Africa v TunisiaSouth AfricaTunisiaIraq v VietnamIraqVietnamJapan v IndonesiaJapanIndonesia

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، ونتابع فيها مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها منتخب العراق وفيتنام، واليابان ضد إندونسيا.

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وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع أكثر من مباراة هامة، حيث يلتقي منتخب تونس بالمنتخب الجنوب إفريقي، وهي مباراة غاية في القوة لنسور قرطاج، حيث لا بديل سوى الفوز للتأهل للأدوار الإقصائية، بينما نتابع أيضاً المغرب وزامبيا.

كما سنكون على موعد مع مواجهات هامة ضمن بطولات هامة، مثل مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية، بايرن ميونخ ضد يونيون برلين، بالاضافة إلى مباريات الجولة 18 من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 "24-01-2024"

كأس آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
اليابان - إندونسيا14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 2
SSC		عامر الخوذيري
حاتم بطيشة
العراق - فيتنام14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		حسن العيدروس
عبد الله الحربي

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ناميبيا - مالي19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 2محمد بركات
جنوب أفريقيا - تونس19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1عصام الشوالي
زامبيا - المغرب22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1جواد بدة
تنزانيا - الكونغو الدمقراطية22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 2عادل خلو

دوري يلو السعودي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخلود - الجبلين14:40 مصر، 15:40 السعوديةالسعودية الرياضية
العين - الباطن15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية
الصفا - البكيرية16:55 مصر، 17:55 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس الرابطة الإنجليزية - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فولهام - ليفربول22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال مايوركا - جيرونا20:30 مصر، 21:30 السعوديةSSC Sportمحمد الخامسي
أتلتيك بيلباو - برشلونة22:30 مصر، 23:30 السعوديةSSC Sportعيسى الحربين

الدوري الألماني - الجولة 13 (مباراة مؤجلة)

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - يونيون برلين21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 5حسن العيدروس

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيراميكا كليوباترا - الداخلية15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد عفيفي
إنبي - الإسماعيلي15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف
فيوتشر - بلدية المحلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي
الاتحاد السكندري - سموحة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني

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