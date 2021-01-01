جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 وجميع المباريات الودية المنتظرة، وما هي القنوات الناقلة؟

تعود اليوم مباريات المنتخبات بعد غياب منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد توقف الدوريات في جميع أنحاء العالم.

سيخوض منتخب الأردن مباراة ودية ضد منتخب لبنان، وفي مباراة منتخب قطر الودية الأولى ضد فرق المجموعة الأولى في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022، سيواجه العنابي منتخب لوكسمبورج.

تبدأ اليوم تصفيات المونديال الأوروبية بمجموعة من المباريات، حيث تواجه تركيا هولندا والبرتغال آذربيجان وصربيا آيرلندا، كما سيستضيف منتخب فرنسا أوكرانا وبلجيكا ويلز وعدد آخر من المباريات.

وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا، تواجه أوغندا بوركيما فاسو وإثيوبيا مدغشقر وجنوب السودان كالاوي وساوتوني السودان.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

ورغم التوقف الدولي تستمر مباريات الدوري التونسي، وسيستضيف اليوم النجم الساحلي النادي البنزرتي، والاتحاد المنستيري الصفاقسي ضمن مباريات الأسبوع 14، وفي الدوري الجزائري سيواجه نادي أوليمبي الشلف وشباب بلوزداد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 24 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 مارس"24-3-2021":

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة أوغندا - بوركينا فاسو 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports HD 3 إثيوبيا - مدغشقر 15:00 مصر، 14:00 المغرب - رواندا - موزمبيق 15:00 مصر، 14:00 المغرب - جنوب السودان - مالاوي 15:00 السودان، 14:00 المغرب - غينيا - مالي 18:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports FR HD 1 ساوتومي - السودان 21:00 السودان، 14:00 المغرب beIN Sports HD 4

الدوري التونسي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة النجم الساحلي - البنزرتي 14:00 تونس، 15:00 مصر قناة الوطنية التونسية الاتحاد المنستيري - الصفاقسي 14:00 تونس، 15:00 مصر قناة الوطنية التونسية

الدوري الجزائري - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة أوليمبي الشلف - شباب بلوزداد 15:00 الجزائر، 16:00 مصر Canal Algerie

تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة تركيا - هولندا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium البرتغال - آذربيجان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium صربيا - آيرلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 فنلندا - البوسنة والهرسك 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 7 فرنسا - أوكرانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بلجيكا - ويلز 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium جبل طارق - النرويج 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 لاتفيا - الجبل الأسود 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 قبرص - سلوفاكيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Connect مالطا - روسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 English سلوفينيا - كرواتيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 English إستونيا - التشيك 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

مباريات ودية المباراة الموعد القناة الناقلة الأردن - لبنان 16:00 الأردن ولبنان، 17:00 السعودية أبو ظبي الرياضية 1 قطر - لوكسمبورج 20:00 قطر، 19:00 مصر beIN Sports HD

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