جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 في دوري أبطال أوروبا وإفريقيا والدوري الإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم مباراتين قويتين في دوري أبطال أوروبا المباراة الأولى بين مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني الذي يستضيف المباراة على أرضه بملعب بوشكاش أرينا،

كما يستضيف أتالانتا الإيطالي فريق ريال مدريد على ملعب جيويس ضمن منافسات دور ال16 من دوري الأبطال.

في الدوري الأوروبي يلتقي توتنهام هوتسبير فريق ولفسبيرجر النمساوي في مباراة الإياب في الدور ال32 من البطولة، وجاءت نتيجة مباراة الذهاب لصالح السبيرز بأربعة أهداف مقابل هدف.

أما في الدوري الإسباني يستضيف برشلونة على الكامب نو إلتشيه، بعد التعادل مع قادش هل يهدي البلوجرانا الفريق صاحب المركز الثامن عشر في اللاليجا نقطة ثمينة أم يرفع رصيدة من 47 إلى 50 نقطة.

ومازال عشاق الكرة الإفريقية على موعد مع مباريات ممتعة في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويلتقي اليوم فريق الهلال السوداني فريق مازيمبي بطل جمهورية الكونغو ضمن مباريات المجموعة ب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 24 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 فبراير "24-2-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أتلانتا - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الأوروبي - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام هوتسبير - وولفسبيرجر 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - إلتشي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 2 من المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - مازيمبي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 7

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