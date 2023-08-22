جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية والممتعة، سواء على الصعيد الأوروبي أو العربي أو الآسيوي .

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 حيث نتابع المباريات الاقصائية المؤهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث يتواجه مولده ضد جالطة سراي، بينما يلتقي سبورتنج براجا بفريق باناثينايكوس اليوناني.

كما سنكون على موعد مع مباريات التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، والتي يلتقي فيها سبارتاك ترنافا ضد دنييرو 1، بينما يتواجه كلً من هيبرنيان وأستون فيلا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 "23-08-2023"

دوري أبطال أوروبا - مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة مولده - جالطة سراي 22:00 مصر والسعودية حسن العيدروس beIN Sports 1 HD Premium سبورتينج براجا - باناثينايكوس 22:00 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports 2 HD Premium

دوري المؤتمرات الأوروبي - مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات