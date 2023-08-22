جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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دوري أبطال أوروبامولده vs غلطة سرايدوري المؤتمر الأوروبيمولدهغلطة سرايسبورتينغ براغا vs باناثينيكوسسبورتينغ براغاباناثينيكوسهيبرنيان vs أستون فيلاهيبرنيانأستون فيلاسبارتاك ترنافا vs دنيبرو 1سبارتاك ترنافادنيبرو 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية والممتعة، سواء على الصعيد الأوروبي أو العربي أو الآسيوي .

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 حيث نتابع المباريات الاقصائية المؤهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث يتواجه مولده ضد جالطة سراي، بينما يلتقي سبورتنج براجا بفريق باناثينايكوس اليوناني.

كما سنكون على موعد مع مباريات التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، والتي يلتقي فيها سبارتاك ترنافا ضد دنييرو 1، بينما يتواجه كلً من هيبرنيان وأستون فيلا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 "23-08-2023"

دوري أبطال أوروبا - مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
مولده - جالطة سراي22:00 مصر والسعوديةحسن العيدروسbeIN Sports 1 HD Premium
سبورتينج براجا - باناثينايكوس22:00 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports 2 HD Premium

دوري المؤتمرات الأوروبي - مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سبارتاك ترنافا - دنييرو 119:30 مصر والسعودية-
هيبرنيان - أستون فيلا19:45 مصر والسعودية-

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