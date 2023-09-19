جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم من جديد سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 حيث انطلاق دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية مثل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين، ومواجهة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد. و انطلاق دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يواجه فيها النصر برسبوليس بينما يواجه الفيحاء فريق أهال، بينما يلتقي الاتحاد السعودي بفريق أجمك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ونستكمل الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي من أهمها مباراة اوراوا ريد دياموندز الياباني ضد ووهان ثرى تاونس الصيني، بالإضافة إلى لقاء ليل الفرنسي واولمبيا ليوبليانا في دوري المؤتمر الأوروبي.

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وفي دوري يلو السعودي سنتابع الجولة السادسة من البطولة، حيث يلتقي العين والصفا، بينما يتواجه العدالة والقيصومة، بالإضافة إلى متابعتنا للجولة الأولى من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 "20-09-2023"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة جلطة سراي - كوبنهاجن 19:45 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD Xtra 1 ريال مدريد - يونيون برلين 19:45 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 2 بايرن ميونخ - مانشستر يونايتد 22:00 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 1 بنفيكا - ريد بول سالزبورج 22:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD Xtra 2 ريال سوسييداد - الإنتر 22:00 مصر والسعودية خالد الحدي beIN Sports HD 4 سبورتنج براجا - نابولي 22:00 مصر والسعودية حسن العيدروس beIN Sports HD 6 آرسنال - بي إس في آيندهوفن 22:00 مصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 3 إشبيلية - لانس 22:00 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD 5

دوري أبطال آسيا - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة بوريرام يونايتد - تشجيانج بروفيشنال 13:00 مصر والسعودية أحمد فؤاد beIN Sports AFC HD ميلبورن سيتي - فنتفوريت كوفو 13:00 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports AFC HD جيونبك هيونداي موتورز - كيتشي 13:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports AFC 1 HD هانوي إف سي - بوهانج ستيلرز 15:00 مصر والسعودية أحمد عبده beIN Sports AFC HD ووهان ثرى تاونس - اوراوا ريد دياموندز 15:00 مصر والسعودية جواد بدة beIN Sports AFC 3 HD ليون سيتي سايلورس - بانكوك يونايتد 15:00 مصر والسعودية - beIN Sports AFC HD

دوري يلو السعودي - الجولة 6

المباراة الموعد القناة الناقلة العين - الصفا 16:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية العدالة - القيصومة 18:20 مصر والسعودية السعودية الرياضية الجندل - النجمة 18:55 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة الأولى