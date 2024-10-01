تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، والتي بها الكثير من المواجهات الهامة، مثل لقاء بايرن ميونخ وأستون فيلا، ليفربول ضد بولونيا وبنفيكا في مواجهة أتلتيكو مدريد.

ولن ينتهي هذا اليوم الملئ بالمواجهات الساخنة، حيث نتابع أيضاً مباريات عديده في أكثر من بطولة، مثل دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري المؤتمر الأوروبي، دوري البطولة الإنجليزية ودوري أبطال آسيا 2.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري المؤتمر الأوروبي.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 "02-10-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شاختار - أتالانتا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 علي محمد علي جيرونا - فينورد 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس ليل - ريال مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي ليفربول - بولونيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 حفيظ دراجي أستون فيلا - بايرن ميونخ 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 خليل البلوشي لايبزيج - يوفنتوس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 عصام الشوالي بنفيكا - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 عامر الخوذيري دينامو زغرب - موناكو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 8 محمد بركات شتورم جراتس - كلوب بروج 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 9 أحمد فؤاد

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوكوهاما - أولسان 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC 1 أحمد البلوشي فيسيل كوبي - تايشان 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC باسم الزير

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تامبينس - لي مان 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC 4 نوفل باشي نام دين - بانكوك 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC 3 محمد بركات روشن كولاب - لوكرة 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN AFC أحمد عبده الكأس 9 سمير المعيرفي ناساف - شباب الأهلي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN AFC 2 محمد المبروكي الكأس 11 مصطفى العلوان الحسين - الكويت 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 3 أحمد البلوشي الكأس 9 منتصر الأزهري التعاون - القوة الجوية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN AFC باسم الزير الكأس 9 سمير اليعقوبي

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الأولى