جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والدوري السعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على موعد مع مبارياتٍ قوية اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، حيث نعيش في هذه الفترة ختام أغلب البطولات الكبرى في العالم.

يلتقي نادي باريس سان جيرمان مع نادي موناكو في نهائي كأس فرنسا، كما يواجه نادي يوفنتوس نادي أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا.

تستأنف اليوم مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف إيفرتون وولفرهامبتون ونيوكاسل شيفيلد يونايتد وتوتنهام أستون فيلا، كما يلتقي كريستاال بالاس مع آرسنال وبيرنلي مع ليفربول ووست هام مع وست بروميتش.

وفي الوطن العربي، تبدأ اليوم الجولة 28 من الدوري السعودي، حيث واجه نادي الشباب العين ويواجه الباطن الاتفاق، وستجمع قمة الجولة بين الهلال والأهلي.

كما يلتقي المقاولون العرب مع الإسماعيلي وأسوان مع مصر المقاصة، وذلك في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 19 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 مايو"19-5-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - وولفرهامبتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نيوكاسل - شيفيلد يونايتد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 توتنهام - أستون فيلا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium كريستال بالاس - آرسنال 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium بيرنلي - ليفربول 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وست بروميتش - وست هام 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

نهائي كأس إيطاليا المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - يوفنتوس 21:00 مصر، 22:00 السعودية Rai 1

نهائي كأس فرنسا المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - باريس سان جيرمان 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - العين 19:10 السعودية، 18:10 مصر KSA Sports 2 HD الباطن - الاتفاق 19:20 السعودية، 18:20 مصر KSA Sports 3 HD الهلال - الأهلي 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري التونسي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة البنزرتي - اتحاد بن قردان 13:30 تونس، 14:30 مصر القنوات الوطنية التونسي الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان 13:30 تونس، 14:30 مصر القنوات الوطنية التونسي مستقبل الرجيش - الصفاقسي 13:30 تونس، 14:30 مصر القنوات الوطنية التونسي النجم الساحلي - الأولمبي الباجي 13:30 تونس، 14:30 مصر القنوات الوطنية التونسي الترجي - نجم المتلوي 13:30 تونس، 14:30 مصر القنوات الوطنية التونسي الملعب التونسي - الإفريقي 13:30 تونس، 14:30 مصر القنوات الوطنية التونسي شبيبة القيروان - اتحاد تطاوين 13:30 تونس، 14:30 مصر القنوات الوطنية التونسي

الدوري المغربي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة يوسفية برشيد - المغرب الفاسي 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD شباب المحمدية - حسنية أكادير 19:15 المغرب، 20:15 مصر Arryadia SD/HD نهضة بركان - سريع وادي زم 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD

الدوري المصري - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الإسماعيلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT أسوان - مصر المقاصة 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT

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