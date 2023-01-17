جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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الأهلي vs الحزمدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالأهليميلان vs إنتر ميلانكريستال بالاس vs مانشستر يونايتدالحزمنجران vs الأخدودنجرانالأخدودالفيصلي vs الشعلةالفيصليالشعلةالساحل  vs جدةالساحل جدةكريستال بالاسمانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي الممتازميلانإنتر ميلانكأس السوبر الإيطاليإنبي vs المستقبلإنبيالمستقبلالدوري المصري الممتازطلائع الجيش vs الإسماعيليطلائع الجيشالإسماعيليحرس الحدود vs الداخليةحرس الحدودالداخليةليفانتي vs أتليتكو مدريدليفانتيأتليتكو مدريدكأس الملك الاسبانيريال بيتيس vs أوساسوناريال بيتيسأوساسوناأتليتيكو بلباو vs إسبانيولأتليتيكو بلباوإسبانيولسبورتنغ خيخون vs فالنسياسبورتنغ خيخونفالنسيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، حيث نشاهد مباريات الجولة السابعة عشر من دوري يلو السعودي والتي أبرزها مباراة الأهلي ضد الحزم، كما سنشاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في مباراتهم المؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

كما سنكون على موعد مع كأس السوبر الإيطالي حيث ديربي الغضب بين ميلان والإنتر، بالإضافة إلى بعض من مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري المصري، ومباريات كأس ملك إسبانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 "18-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الساحل - جدة14:10 مصر، 15:10 السعوديةالسعودية الرياضية
الفيصلي - الشعلة14:30 مصر، 15:30 السعوديةالسعودية الرياضية
نجران - الأخدود17:25 مصر، 18:25 السعوديةالسعودية الرياضية
الأهلي - الحزم17:40 مصر، 18:40 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس السوبر الإيطالي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميلان - الإنتر21:00 مصر، 22:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الإنجليزي – الجولة الـ 7

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كريستال بالاس - مانشستر يونايتد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري – الجولة الـ 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
حرس الحدود - الداخلية14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
طلائع الجيش - الإسماعيلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 2
إنبي - فيوتشر19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1

كأس ملك إسبانيا – دور الـ 16

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سبورتينج خيخون - فالنسيا20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC HD
أتلتيك بيلباو - إسبانيول21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC HD
ليفانتي - أتلتيكو مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC HD
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