تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 حيث نتابع مباريات مؤجلة ضمن الجولة 12 و 13 من الدوري الإسباني، كما ينتظر الكثير من المشجعين لقاء ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتر كونتيننتال، بالاضافة إلى مواجهات هامة في كأس الرابطة الإنجليزية، الدوري الفرنسي، كأس إيطاليا ودوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 "18-12-2024"

كأس إنتركونتيننتال 2024 - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مدريد - باتشوكا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD المفتوحة حفيظ دراجي الكأس 1 خليل البلوشي خالد الحدي

الدوري الإسباني - مؤجلات الجولة 12 و 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فياريال - رايو فاييكانو 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3 عبد الله الغامدي إسبانيول - فالنسيا 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 6 باسم الزير

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق آرسنال - كريستال بالاس 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 4 محمد بركات نيوكاسل يونايتد - برينتفورد 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 5 محمد المبروكي ساوثامبتون - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 علي محمد علي

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق موناكو - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 علي سعيد الكعبي

كأس إيطاليا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتالانتا - تشيزينا 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD Sports Premium 2 أحمد الحامد روما - سامبدوريا 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام

دوري يلو السعودي - الجولة 14