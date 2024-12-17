تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..
يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 حيث نتابع مباريات مؤجلة ضمن الجولة 12 و 13 من الدوري الإسباني، كما ينتظر الكثير من المشجعين لقاء ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتر كونتيننتال، بالاضافة إلى مواجهات هامة في كأس الرابطة الإنجليزية، الدوري الفرنسي، كأس إيطاليا ودوري يلو السعودي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024؟
إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي كأس الإنتركونتيننتال.
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جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 "18-12-2024"
كأس إنتركونتيننتال 2024 - النهائي
الدوري الإسباني - مؤجلات الجولة 12 و 13
كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي
الدوري الفرنسي - الجولة 16
كأس إيطاليا - دور الـ 16
دوري يلو السعودي - الجولة 14