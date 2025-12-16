تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Ousmane Dembele #10 of Paris Saint-Germain celebrates scoringGetty Images
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، حيث نستكمل مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتي يخوض فيها مانشستر سيتي مباراته أمام برينتفورد، بينما يلتقي نيوكاسل يونايتد وفولهام، وفي كأس ملك إسبانيا يلعب ريال مدريد ضد تالافيرا في دور الـ 32، كما نتابع مباراة قوية بين باريس سان جيرمان وفلامينجو في نهائي كأس القارات للأندية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2025 ونهائي كأس القارات للأندية عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس ملك إسبانيا، عبر منصة "شاهد"

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 "17-12-2025"

كأس القارات للأندية - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - فلامينجو20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر سيتي - برينتفورد22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعصام الشوالي
نيوكاسل - فولهام23:15 السعودية، 00:15 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمحمد بركات

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ألباسيتي - سيلتا فيجو21:00 السعودية، 22:00 الإماراتشاهدفهد عريشي
كولتورال - ليفانتي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتشاهدرياض الحمروني
هويسكا - أوساسونا21:00 السعودية، 22:00 الإماراتشاهدفهد الدريبي
راسينج - فياريال21:00 السعودية، 22:00 الإماراتشاهدحاتم بطيشة
ألافيس - إشبيلية23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدعبد العزيز الزيد
تالافيرا - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدأحمد النفيسة

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0