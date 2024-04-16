جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات غاية في القوة والإثارة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يواجه فيها مانشستر سيتي ريال مدريد بعد التعادل المُثير في لقاء الذهاب، كما يحل آرسنال في ضيافة المرعب الألماني بايرن ميونخ لتحديد المتأهل لنصف النهائي.

ونتابع أيضاً ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسياً، حيث كلاسيكو العرب بين العين والهلال والذي تم تأجيله أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، وأيضاً نتابع لقاء القسم الشرقي الذي يجمع أولسان هيونداي بفريق يوكوهاما إف مارينوس، كما نستكمل الجولة 28 من دوري يلو السعودي بالإضافة إلى مباريات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 "17-04-2024"

دوري أبطال أوروبا - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بايرن ميونخ - آرسنال 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 2 خليل البلوشي مانشستر سيتي - ريال مدريد 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

دوري أبطال آسيا - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أولسان هيونداي - يوكوهاما إف مارينوس 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD محمد بركات

عبد العزيز السبر العين - الهلال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD

أبو ظبي الرياضية آسيا 1

الكأس 9 عصام الشوالي

فهد العتيبي

عامر عبد الله

أحمد الطيب

دوري يلو السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة النجمة - العروبة 19:05 السعودية، 18:05 مصر السعودية الرياضية الجندل - الجبلين 19:25 السعودية، 18:25 مصر السعودية الرياضية القيصومة - الفيصلي 20:45 السعودية، 19:45 مصر السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 18