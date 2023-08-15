جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من البطولات، ولكن تظل كرة القدم عشقاً لا ينتهي عند الكثيرين، ودائماً يوجد ما يستحق متابعته.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الأولى من دوري يلو السعودي، حيث نجد العربي في مواجهة جدة والباطن أمام العين.

كما سنتابع نصف نهائي كأس العالم للسيدات الذي حظي بتغطية ومتابعة جماهيرية رائعة في دورتها الحالية، ونتابع فيها مباراة غاية في القوة بين منتخب إنجلترا ضد منتخب أستراليا، بالإضافة إلى متابعتنا لكأس السوبر الأوروبي 2023، حيث يلتقي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا ضد إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 "16-08-2023"

كأس السوبر الأوروبي

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة مانشستر سيتي - إشبيلية 22:00 مصر والسعودية حسن العيدروس beIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة 1

المباراة الموعد القناة الناقلة هجر - أحد 18:55 مصر والسعودية السعودية الرياضية الباطن - العين 19:15 مصر والسعودية السعودية الرياضية البكيرية - الصفا 19:15 مصر والسعودية السعودية الرياضية العربي - جدة 20:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية

كأس العالم للسيدات - نصف النهائي