جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Manchester City Sevilla Supercopa de Europa 2023Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من البطولات، ولكن تظل كرة القدم عشقاً لا ينتهي عند الكثيرين، ودائماً يوجد ما يستحق متابعته.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الأولى من دوري يلو السعودي، حيث نجد العربي في مواجهة جدة والباطن أمام العين.

كما سنتابع نصف نهائي كأس العالم للسيدات الذي حظي بتغطية ومتابعة جماهيرية رائعة في دورتها الحالية، ونتابع فيها مباراة غاية في القوة بين منتخب إنجلترا ضد منتخب أستراليا، بالإضافة إلى متابعتنا لكأس السوبر الأوروبي 2023، حيث يلتقي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا ضد إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 "16-08-2023"

كأس السوبر الأوروبي

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
مانشستر سيتي - إشبيلية22:00 مصر والسعوديةحسن العيدروسbeIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هجر - أحد18:55 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الباطن - العين19:15 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
البكيرية - الصفا19:15 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العربي - جدة20:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

كأس العالم للسيدات - نصف النهائي

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
أستراليا - إنجلترا13:00 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports 1 HD Premium

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