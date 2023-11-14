جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
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تصفيات أفريقيا لكأس العالمبلجيكا v صربياالكونغو الديمقراطية v موريتانياالكونغو الديمقراطيةموريتانيارواندا v زيمبابويرواندازيمبابويمباريات وديةغينيا الاستوائية v ناميبياغينيا الاستوائيةناميبياأثيوبيا v سيراليونأثيوبياسيراليونبلجيكاصربيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على مستوى عالى من القوة والأهمية خاصة بمستوى البطولات الهامة التي نحن على أعتابها مثل تصفيات كأس العالم 2026.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 حيث نتابع الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، والتي يستضيف فيها منتخب غينيا الإستوائية منتخب ناميبيا، بالإضافة إلى لقاء جمهورية الكونغو ضد موريتانيا.

كما سنتابع أيضاً مباراة مهمة على الرغم من كونها مباراة ودية، إلا أنها تجمع بين منتخبين يتصفون بالقوة والانضباط التكتيكي في الملعب، وهما منتخبا بلجيكا وصربيا، وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم أوروبا "يورو" 2024، التي تبدأ في 15 يونيو العام المقبل.

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بالنظر إلى نتائج المنتخبين في التصفيات فنستطيع أن نقول إنهم على أعتاب التأهل، حيث يتصدر المنتخب البلجيكي مجموعته، بينما يحل المنتخب الصربي في وصافة مجموعته بفارق 5 نقاط عن منافسه في المركز الثالث، ولكن لم يتأهلوا بشكل رسمي حتى الآن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 "15-11-2023"

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
غينيا الإستوائية - ناميبيا15:00 مصر، 16:00 السعوديةعبد العزيز السبرSSC Sport 1 HD
رواندا - زمبابوي15:00 مصر، 16:00 السعوديةفهد عريشيSSC Extra 1 HD
جمهورية الكونغو - موريتانيا18:00 مصر، 19:00 السعوديةمحمد الخامسيSSC Sport 1 HD
إثيوبيا - سيراليون21:00 مصر، 22:00 السعوديةفهد الدريبيSSC Sport 1 HD

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بلجيكا - صربيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 1

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