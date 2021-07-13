جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 والقنوات الناقلة
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تستمر كرة القدم في تقديم المباريات الممتعة بشكل متواصل رغم انتهاء يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021 أبرز البطولات القارية.
تتواصل اليوم مباريات الكأس الذهبية، ويواجه منتخب قطر منتخب بنما في أولى مبارياته في البطولة، كما يلتقي منتخب الهندوراس مع منتخب جرانادا.
في الدوري المغربي، يستضيف نادي الرجاء المغرب التطواني واتحاد طنجة الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدية المغرب الفاسي ومولودية وجدة الوداد، وذلك في الجولة 17.
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وتختتم اليوم مباريات الجولة 31 من الدوري الجزائري بمباراة شبيبة القبائل ضد نصر حسين داي.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 يوليو "14-7-2021":
|بطولة الكأس الذهبية - دور المجموعات
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|قطر - بنما
|01:00 مصر، 02:00 قطر
|beIN Sports 1 HD Premium
|الهندوراس - جرانادا
|03:00 مصر، 04:00 قطر
|beIN Sports 1 HD Premium
|الدوري المغربي - الجولة 27
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الرجاء - المغرب التطواني
|18:00 مصر، 17:00 المغرب
|Arryadia SD/HD
|اتحاد طنجة - الدفاع الحسني الجديدي
|20:15 مصر، 19:15 المغرب
|Arryadia SD/HD
|شباب المحمدية - المغرب الفاسي
|22:30 مصر، 21:30 المغرب
|Tamazight HD
|مولودية وجدة - الوداد
|22:30 مصر، 21:30 المغرب
|Arryadia SD/HD
|الدوري الجزائري - الجولة 31
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|شبيبة القبائل - نصر حسين داي
|22:00 مصر، 21:00 الجزائر
|القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie