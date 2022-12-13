جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، والتي تتصدرها بالطبع مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 التي تقترب من نهايتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ويسعى أسود الأطلس لمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للمباراة النهائية لمقابلة منتخب الأرجنتين الفائز أمس على المنتخب الكرواتي بثلاثية نظيفة دون رد، بينما يسعى منتخب الديوك للدفاع عن اللقب ورفع كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخهم.

كما سنتابع أيضاً بعض المباريات ضمن الدوري المصري والرابطة التونسية والتي من أبرزها مباراة الاتحاد المنستيري ضد النادي الإفريقي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 "14-12-2022"

كأس العالم – نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة فرنسا - المغرب 21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 1 Max

الدوري المصري - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - طلائع الجيش 14:45 مصر، 15:45 السعودية وقطر OnTime Sport HD

الرابطة التونسية المحترفة - دور المجموعات

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟ فرنسا، 2018

ألمانيا، 2014

إسبانيا، 2010

إيطاليا، 2006 269457 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟ 75497 فرنسا، 2018

54249 ألمانيا، 2014

102481 إسبانيا، 2010

37230 إيطاليا، 2006 269457 الأصوات