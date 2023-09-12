جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Rodrygo Neymar Brazil 2023Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن على قدر كبير من الحماسية والأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي من أهمها مواجهة البرازيل ضد بيرو والإكوادور ضد أوروجواي.

كما سنتابع مباريات دولية ودية تجمع منتخب عُمان بمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ودية منتخب المكسيك ضد أوزبكستان.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 "13-09-2023"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراة

الموعدالقناة الناقلة
الإكوادور - أوروجواي00:00 مصر والسعوديةTyC
فنزويلا - باراجواي01:00 مصر والسعوديةTyC
تشيلي - كولومبيا03:30 مصر والسعوديةTyC
بيرو - البرازيل05:05 مصر والسعوديةTyC

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المكسيك - أوزبكستان02:30 مصر والسعودية-
الولايات المتحدة الأمريكية - عمان03:30 مصر والسعودية-

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