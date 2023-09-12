جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن على قدر كبير من الحماسية والأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي من أهمها مواجهة البرازيل ضد بيرو والإكوادور ضد أوروجواي.

كما سنتابع مباريات دولية ودية تجمع منتخب عُمان بمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ودية منتخب المكسيك ضد أوزبكستان.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 "13-09-2023"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة الإكوادور - أوروجواي 00:00 مصر والسعودية TyC فنزويلا - باراجواي 01:00 مصر والسعودية TyC تشيلي - كولومبيا 03:30 مصر والسعودية TyC بيرو - البرازيل 05:05 مصر والسعودية TyC

مباريات دولية ودية - منتخبات