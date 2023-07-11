جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..

ونعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز والذي حسمه الأهلي بشكل رسمي بعد هزيمة بيراميدز الأخيرة.

كما سنكون على موعد مع مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن إستعدادات الشياطين الحُمر للموسم الكروي الجديد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 "12-7-2023"

الدوري المصري - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - المقاولون العرب 20:30 مصر والسعودية OnTime Sports HD 1

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