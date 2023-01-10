جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Real Madrid Valencia Supercopa España 2023@realmadrid/@valenciacf
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديريال مدريد vs فالنسياميلان vs تورينوالحزم vs العربيالحزمالعربيالأخدود vs الساحل الأخدودالساحل هجر vs نجرانهجرنجرانريال مدريدفالنسياكأس السوبر الإسبانيميلانتورينوكأس إيطالياساوثهامبتون vs مانشستر سيتيساوثهامبتونمانشستر سيتيكأس رابطة الدوري الإنجليزينوتنغهام فورست vs ولفرهامبتوننوتنغهام فورستولفرهامبتونفيوتشر vs بيراميدزالمستقبلالأهرامالدوري المصري الممتازالاتحاد vs الزمالكالاتحاد السكندريالزمالكالداخلية vs نادى البنك الاهلي المصريالداخليةالبنك الأهليسموحة vs طلائع الجيشسموحةطلائع الجيشباريس سان جيرمان vs آنجيهباريس سان جيرمانآنجيهالدوري الفرنسي - ليج 1ستراسبورغ vs لينسستراسبورغلينستروا vs مارسيلياتروامارسيليا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباريات ضمن الجولة الـ16 من دوري يلو السعودي، والتي أهمها مباراة الحزم صاحب الوصافة برصيد 28 نقطة في مواجهة العربي صاحب الـ26 نقطة.

كما سنكون على موعد مع مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا، وفي كأس الرابطة الإنجليزية سنشاهد مباراة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء في ربع نهائي كأس كاراباو أمام ساوثامبتون، بينما يخوض ميلان مباراته في دور الـ16 من كأس إيطاليا أمام تورينو.

وللدوري المصري نصيب من مباريات اليوم، حيث تُقام مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر من البطولة المصرية الأهم، فيلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري، بينما يتواجه كل من بيراميدز وفيوتشر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 "11-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هجر - نجران14:10 مصر، 15:10 السعوديةالسعودية الرياضية
الحزم - العربي14:25 مصر، 15:25 السعوديةالسعودية الرياضية
الأخدود - الساحل14:45 مصر، 15:45 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس السوبر الإسباني – دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مدريد - فالنسيا21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC1 HD

كأس إيطاليا – دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميلان - تورينو22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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كأس كاراباو (رابطة المحترفين الإنجليزية) – ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نوتنجهام فورست - وولفرهامبتون21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
ساوثامبتون - مانشستر سيتي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

الدوري المصري – الجولة الـ 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سموحة - طلائع الجيش14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 2
الداخلية - البنك الأهلي14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
الاتحاد السكندري - الزمالك19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1
فيوتشر - بيراميدز19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 2

الدوري الفرنسي – الجولة الـ 18

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باريس سان جيرمان - أنجية22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD
ستراسبورج - لانس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD
تروا - مارسيليا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD
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