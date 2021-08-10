جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في الدوري المصري ونهائي كأس الرابطة الجزائرية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوريات المحلية يستمتع عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم بمباراة كأس السوبر الأوروبي بين نادي تشيلسي الإنجليزي الفائز بدوري أبطال أوروبا 2021، وفياريال الإسباني الفائز بلقب الدوري الأوروبي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب ويندسور بارك بمدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية.

يفتتح اليوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أولى مباريات موسم 2021- 2022، والتي يستضيفها فريق الفيحاء الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الأولى على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضد فريق الاتحاد، وأنهى النمور الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي. يذكر أن الموسم الماضي كان قد انتهى بحصول نادي الهلال على اللقب.

أما في الدوري المصري فمازالت المنافسة مشتعلة بين قطبي الكرة المصرية على الصدارة، مما يضفي روح حماسية على المباريات الحالية، ومما يزيد من لهيب لقاء اليوم هي الندية والقوة التي تتسم بها مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والإسماعيلي، ويلتقي الفريقان على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب هدافين الدوري المصري

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 أغسطس "11-8-2021":

كأس السوبر الأوروبي المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الإسماعيلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

الدوري السعودي - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الاتحاد 19:15 السعودية، 18:15 مصر SSC

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم