جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، والتي يلعب فيها آرسنال وكلوب بروج، باريس سان جيرمان وأتلتيك بيلباو، بينما ستكون مباراة قمة الجولة هي مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى لقاء فلامينجو وكروز أزول في ربع نهائي كأس القارات للأندية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا وكأس القارات للأندية عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 "10-12-2025"

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فياريال - كوبنهاجن 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 6 عبدالله الغامدي كارباخ - أياكس أمستردام 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 7 عامر الخوذيري ريال مدريد - مان سيتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي أتلتيك بلباو - باريس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي كلوب بروج - أرسنال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 خليل البلوشي بنفيكا - نابولي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 جواد بدة يوفنتوس - بافوس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 حسن العيدروس باير ليفركوزن - نيوكاسل 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8 عصام الشوالي دورتموند - بودو/جليمت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 9 أحمد فؤاد

كأس القارات للأندية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كروز أزول - فلامينجو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 2 جواد بدة

كأس الرابطة المصرية - الجولة الأولى