جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات، ونتابع في هذا اليوم المجيد لقاء هام بين باريس سان جيرمان وبرشلونة وأيضاً مواجهة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما نتابع الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا ليبرتدوريس والتي يحل فيها ديبورتيفو هوتشيباتو ضيفاً على جريميو، بينما يستضيف فلومينينسي فريق كولو كولو،

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى المباريات داخل السعودية.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 "10-04-2024"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 2 علي محمد علي باريس سان جيرمان - برشلونة 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 42

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سوانزي سيتي - ستوك سيتي 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 3 جواد بدة

كوبا ليبرتادوريس - دور المجموعات الجولة 2