جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
Marcos Amaral - Ahli 2023Al Ahli Twitter
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالأهلي vs جدةالدوري الإنجليزي الممتازأرسنال vs إيفرتونالأهليليفربول vs ولفرهامبتونمانشستر يونايتد vs وست هامجدةالساحل  vs الخلودكأس الاتحاد الإنجليزيالساحل شيفيلد vs توتنهامكأس الملك الاسبانيالخلودالفيصلي vs العروبةالفيصليالدوري المصري الممتازالعروبةأرسنالإيفرتونليفربولولفرهامبتونمانشستر يونايتدوست هامشيفيلدتوتنهامأوساسونا vs أتليتيكو بلباوأوساسوناأتليتيكو بلباوPharco vs Al Mokawloonفاركوالمقاولون العرب

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الذي سنعيش معه الإثارة تارة بمباراة الأهلي في البطولة السعودية، والذي يسعى للصعود للدوري السعودي من جديد، وتارة آخرى مع مباريات البطولة الإنجليزية وكأس الاتحاد.

ونبدأ حديثناً بمباريات دوري يلو السعودي والجولة الـ23 الذي سنشاهدها ضمن مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، والتي بالطبع تتصدرها مباراة الراقي ضد جدة، بالإضافة إلى مباراة الساحل والخلود، ومباراة الفيصلي ضد العروبة.

ولن تتوقف المتعة عند هذا الحد، فنحن على موعد مع مباراتين مؤجلتين ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، حيث نتابع آرسنال في مواجهتة ضد إيفرتون، وأيضاً مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، كما سيتابع عشاق مانشستر يونايتد مباراة فريقهم ضد وست هام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 "1-3-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيصلي - العروبة14:55 مصر، 15:55 السعوديةالسعودية الرياضية
الساحل - الخلود17:15 مصر، 18:15 السعوديةالسعودية الرياضية
الأهلي - جدة19:15 مصر، 20:15 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 7 (المؤجلة)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
آرسنال - إيفرتون21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ليفربول - وولفرهامبتون22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

كأس الاتحاد الإنجليزي - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
شيفيلد يونايتد - توتنهام هوتسبير21:55 مصر، 22:55 السعودية-

الدوري المصري – الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فاركو - المقاولون العرب18:00 مصر، 19:00 السعوديةOnTime Sports 1

كأس ملك إسبانيا – نصف النهائي

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

10149 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 63%دور الـ16
  • 14%ربع النهائي
  • 8%نصف النهائي
  • 15%النهائي
10149 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوساسونا - أتلتيك بيلباو22:00 مصر، 23:00 السعودية-
طالع الجدول بالكامل من هنا