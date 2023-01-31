جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، والتي تُستكمل فيها الجولة 19 من دوري يلو السعودي، حيث نشاهد الحزم في مواجهة العروبة، بينما يلتقي العربي بفريق القيصومة.

كما سنكون على موعد مع انطلاق البطولة المنتظرة وهي كأس العالم للأندية، حيث يفتتحها الأهلي المصري بمواجهة قوية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ولن تتوقف الإثارة عند هذا الحد، حيث سيكون اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 مليئًا بالمباريات.

فا في الدوري الإسباني سنتابع برشلونة ضد ريال بيتيس، بينما في كأس الرابطة الإنجليزية فسيلتقي مانشستر يونايتد في مواجهة نوتنجهام فورست، ولعشاق ميسي نصيب، حيث يخوض باريس سان جيرمان مباراة ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 "1-2-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ19

المباراة الموعد القناة الناقلة الشعلة - هجر 14:35 مصر، 15:35 السعودية السعودية الرياضية العربي - القيصومة 14:45 مصر، 15:45 السعودية السعودية الرياضية الحزم - العروبة 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية العين - الساحل 15:05 مصر، 16:05 السعودية السعودية الرياضية

كأس العالم للأندية - المباراة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - أوكلاند سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC1 HD

الدوري الإسباني - الجولة الـ17

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي (مباراة الإياب)

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - نوتنجهام فورست 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة الـ21

المباراة الموعد القناة الناقلة مونبلييه - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

كأس ألمانيا - دور الـ16